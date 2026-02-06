Emelec confirma el retorno del futbolista Aníbal Leguizamón para la temporada 2026

Emelec confirmó la contratación de otro refuerzo extranjero para la temporada 2026. El 'Bombillo' apostó por el retorno de un conocido de la casa: Aníbal Leguizamón. El zaguero ya tuvo una temporada en el club y sus condiciones como defensa convencieron a la directiva que está por asumir el manejo del club.

"Sin duda es una felicidad muy grande estar otra vez en casa", expresó el defensa rioplatense, que se desvinculó del cuadro 'azul' en 2024. Leguizamón, que retorna a Emelec luego de defender a Belgrano de Córdoba, se mostró optimista del futuro en el conjunto 'millonario' al manifestar: "tenemos un gran año por delante".

Las contrataciones de dos refuerzos y del entrenador Vicente Sánchez se ha confirmado en las últimas horas a través de las redes sociales del club. También llegó una inyección económica al club.

En medio de este proceso de transición, la única lista calificada para participar en las elecciones del 'Bombillo' es la que está compuesta por José David Jiménez, candidato a presidente, y lo acompañará el exfutbolista Cristhian Noboa, que liderará la Comisión de Fútbol.