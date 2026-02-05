¿Quién es Vicente Sánchez, el entrenador llega a dirigir a Emelec en el 2026?

Emelec está en carrera a contrarreloj. El interventor del cuadro azul está tomando decisiones con calendario en mano. El 21 de febrero está previsto que se realicen las elecciones con una sola lista inscrita hasta el momento. Sin embargo, hay decisiones que se están adelantando.

El estratega uruguayo Vicente Sánchez, que se destacó en el Cruz Azul, dirigirá a Emelec en la temporada 2026, reemplazando al argentino Guillermo Duró. "Vicente asume este desafío tras un exitoso paso por Cruz Azul, donde se consagró campeón de la CONCACAF Champions Cup en junio de 2025, alcanzó las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX y registró más del 70 % de efectividad de los puntos disputados, rendimiento que permitió al club ubicarse en el primer lugar del ranking de clubes de la CONCACAF", publicó el club.

El anuncio oficial del club se lo hizo a través de las redes del club este jueves 5 de febrero del 2026 y se tiene previsto que el estratega llegue al país en los próximos días para asumir de inmediato las funciones.

El entrenador, de 46 años, comenzó su proceso en los banquillos como asistente en el Pachuca en 2022. Posteriormente dirigió al equipo Sub 23 del Cruz Azul entre 2023 y 2024, hasta que en 2025 asumió el mando del plantel principal de la 'Máquina'.