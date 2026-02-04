Emelec: Guillermo Duró dejó de ser DT y única lista anuncia inversión en el equipo

Fotografía de archivo de uno de los partidos del Club Sport Emelec en diciembre del 2025 en el estadio Capwell.

El Club Sport Emelec atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, marcado por dificultades financieras, administrativas y deportivas. La noche del martes 3 de febrero del 2026 se conoció la salida del director técnico Guillermo Duró y su cuerpo técnico, dos semanas antes de que arranque el campeonato.

Tras su salida, la única lista calificada para dirigir al Club, conformada por Cristian Noboa y José David Jiménez, anunciaron acciones administrativas e inversiones, pese a que aún no se han desarrollado las elecciones que está previsto se realicen el próximo 21 de febrero.

A través de un comunicado, Jiménez señaló que mientras otros actores pueden esperar, “Emelec no”, razón por la cual resolvieron poner a disposición del club soluciones concretas e inmediatas.

En el plano administrativo, informaron que asumieron el pago de un mes adeudado a la plantilla, con el objetivo de aliviar la tensión interna y permitir que el equipo se concentre plenamente en su preparación para el torneo.

En el ámbito financiero, los socios indicaron que también se hicieron cargo de parte de la deuda urgente de la institución, una medida clave para evitar nuevas sanciones que podrían afectar el futuro deportivo del club.

Desde lo deportivo, el comunicado detalla que se aportaron los recursos necesarios para que el club cuente con el cuerpo técnico y los jugadores requeridos para completar la plantilla del primer equipo, garantizando así condiciones mínimas de competitividad en la temporada.