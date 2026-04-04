Emelec pierde 2-0 ante el Deportivo Cuenca en el Capwell por la fecha 7 del Campeonato

Guayaquil, sábado 04 abril del 2026En el estadio George Capwell, Emelec se enfrenta a Deportivo Cuenca por la fecha 7 de la LigaEcuabet.Fotos:César Muñoz/API

Emelec cayó ante Deportivo Cuenca 2-0 en el estadio Capwell por la fecha 7 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol este sábado 4 de abril del 2026. Un tanto de Matías Klimowizc, a los 80 minutos, premió el orden y la actitud del equipo dirigido por Jorge Célico. El segundo tanto cayó en el cierre del partido gracias a un tanto de Germán Rivero.

El partido fue intenso y vibrante. Emelec no logró manejar la pelota con comodidad. La propuesta del Cuenca fue sostener el medio campo y buscar contragolpes. En el primer tiempo no hubo goles y pocas emociones.

Lo mejor se vio en el segundo tiempo. El partido era parejo, pero la expulsión de Stalin Segura de Emelec quebró el partido. Y fue determinante en el cierre final del partido. Quedarse con un menos le dañó todos los planes de los azules.

El Cuenca fue más agresivo en la recta final y encontró espacios para marcar. Klimowizc aprovechó un rebote dentro del área y empujó la pelota al fondo del arco azul. La acción fue revisada por el VAR y validó el tanto del Cuenca.

Hubo una acción polémica en el área azul. En primera instancia se sancionó un penal, pero tras la revisión de las cámaras se confirmó una posición adelantada y se cambió la la decisión. Fue otro golpe para los azules.

En uno de los tiros libres para Emelec nació un contragolpe y se anotó el segundo gol. Rivero definió. La acción se revisaba en el VAR y, curiosamente, el árbitro central del partido dio por finalizado el partido y el Cuenca se llevó los tres puntos.

El Cuenca llegará con la motivación de la victoria a su estreno en la Copa Sudamericana. Emelec, en cambio, deberá cumplir el partido ante la Universidad Católica, en quito, de la primera fecha.