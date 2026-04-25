Superliga femenina: Liga de Quito goleó 10 a 2 al Nacional

Liga de Quito goleó al Nacional, el sábado 25 de abril de 2026.

En el partido más reciente de la Superliga Femenina de Ecuador, disputado hoy sábado 25 de abril de 2026, Liga de Quito goleó 10-2 a El Nacional.

El encuentro sucedió en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado al norte de la capital.

Las 'Guerreras Albas' se ubican en segundo lugar de la tabla

Las grandes figuras del encuentro fueron Rosa Flores, Jennifer Zambrano, Melany Tapuy, Maritxell Cazares, Carina Caicedo, Xiomara Alcívar y Naomi Briones.

La lluvia de goles fue constante durante todo el partido, reflejando la superioridad de las 'Guerreras Albas' ante un equipo de El Nacional que solo pudo presentarse con 14 jugadoras.

Este resultado permite a Liga de Quito mantenerse en el segundo lugar de la tabla de la Superliga Femenina 2026 con 16 puntos.