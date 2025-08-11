Emelec rescata el empate en un agónico partido ante Deportivo Cuenca por la fecha 24

Emelec se enfrentó al Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro.

Con un jugador menos en la cancha, Emelec rescató el empate ante el Deportivo Cuenca en un agónico encuentro por la fecha 24 del campeonato nacional de fútbol.

Emelec empató 1-1 con el Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell, en Guayaquil. De penal, Luis Fernando León marcó para rescatar un punto para el cuadro eléctrico.

Un complicado encuentro dejó a los dos equipos con un punto cada uno. El cuadro 'morlaco' no aprovechó la ventaja de tener al equipo rival incompleto tras la expulsión de Juan Pablo Ruiz Gómez al minuto 12.

Tras la temprana expulsión en el 'bombillo', el Deportivo Cuenca aprovechó para atacar y marcar con remate de Jorge 'la Tukita' Ordóñez, a los 56 minutos.

El equipo dirigido por Norberto Araujo abrió el marcador pero no pudo sostener el resultado. El 'bombillo' se recuperó y rescató un valioso punto.

Los 'morlacos' se ubican en el puesto séptimo, con 36 unidades. Mientras que el 'bombillo' suma 32 puntos y se mantiene noveno en la tabla de posiciones.

En la próxima fecha Emelec visitará al Técnico Universitario a las 15:30 del domingo 17 de agosto. El Deportivo Cuenca recibirá a Vinotinto a las 19:00 el lunes 18 de agosto.