¿Qué pasa con Miller Bolaños en Emelec?

Miller Bolaños tiene un un nuevo capítulo polémico en Emelec. El volante dejará el equipo, pero aún no se conocen los motivos. Bolaños firmó un contrato con cláusulas especiales por sus actos de indisciplina. Uno de los últimos fue la detención por infringir el toque de queda.

Este viernes se conoció la versión de la salida del jugador a través de periodistas de Guayaquil, pero ningún dirigente confimaba el dato. El equipo azul tiene previsto enfrentarse a Guayaquil City, por la fecha 9 del campeonato nacional.

Bolaños sí participó en la mini pretemporada que hizo el club en las últimas semanas por paralización del campeonato. El cuerpo técnico y la dirigencia de los azules autorizaron su presentación en la práctica después de estar detenido.

Los malos resultados de Emelec en el campeonato nacional han generado malestar de los directivos. De hecho, Chtistian Noboa, de la Comisión de Fútbol, anunció que si el equipo no gana al City se realizarán cambios.