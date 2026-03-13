Teleamazonas transmite dos duelos clave de la fecha 4 de la LigaPro en Ecuador

Dos partidos de la Fecha 4 del campeonato ecuatoriano de fútbol se podrán ver a través de la pantalla de Teleamazonas, en señal abierta.

Estos cotejos son: Independiente del Valle ante Sociedad Deportiva Aucas, en Chillo Jijón, y Emelec frente a Orense, en Guayaquil.

IVD vs. Aucas

Independiente del Valle llega al compromiso en un gran momento futbolístico y como líder de la tabla con 9 unidades.

El equipo rayado llega con la campaña perfecta hasta el momento con tres partidos jugados y tres ganados. Esto tras derrotar 2-0 a Guayaquil City, luego repitió el marcador 2-0 frente a Manta Fútbol Club, y en su última actuación se impuso 3-1 ante Mushuc Runa Sporting Club.

Aucas por su parte llega como uno de los colistas del torneo con solo dos uniades en la tabla tras los empates con Mushuc Runa y Guayaquil City, y la derrota frente a Deportivo Cuenca.

Emelec vs. Orense

La realidad para los equipos es la misma. Ambos llegan con un pésimo arranque en la LigaPro.

Orense con tres partidos jugados solo suma dos puntos y está en la posición 11 de la tabla.

Por su parte Emelec llega tras un duro golpe al perder el Clásico del Astillero ante Barcelona. En la tabla es el colista en la última posición (16) con -2 unidades.

Horarios y transmisión

Independiente del Valle vs. Aucas

Sábado 14 de marzo, 14:00

de marzo, Estadio Banco Guayaquil​​​​

Transmite: Teleamazonas

Emelec vs. Orense