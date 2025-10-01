Fallece Juan Carlos de Lima, exgoleador de Deportivo Quito, U. Católica y Emelec

Juan Carlos de Lima, delantero uruguayo, fue goleador con las camisetas de Deportivo Quito, Universidad Católica y Emelec, en el fútbol ecuatoriano.

Juan Carlos de Lima brilló en el fútbol ecuatoriano. Su estampa de goleador, su físico delgado y una barba poblada acompañan los recuerdos nostálgicos de los hinchas de equipos como Deportivo Quito, Universidad Católica y Emelec, las camisetas que vistió en el fútbol nacional.

Según informó Diario El Observador de Uruguay, De Lima falleció, a la edad de 63 años, en la jornada del 1 de octubre del 2025, en su natal Florida. El delantero charrúa jugó en su país en los dos equipos más influyentes: Nacional y Peñarol.

Tras conocerse la noticia, en Ecuador, equipos como Deportivo Quito presentaron sus condolencias. En 1986, el ariete fue el goleador de la Copa Libertadores con la camiseta de los azulgranas, al marcar nueve anotaciones.

Nacional de Uruguay también expresó sus condolencias y recordó que, en la temporada 1988, con Juan Carlos de Lima como delantero, el equipo ganó el Mundial de Clubes en Japón.