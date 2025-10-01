Lionel Messi le preguntó a Dixon Arroyo sobre Liga de Quito, BSC y la violencia en el país

Lionel Messi le preguntó a Dixon Arroyo por Liga de Quito, Barcelona y por la seguridad en Ecuador. El volante ecuatoriano actuó en la temporada 2023 con el astro del fútbol mundial, en el Inter Miami.

Arroyo realizó estas confesiones en el podcast Concentrao, realizado por los exfutbolistas Máximo Banguera y Marcos Mondaini. Arroyo repasó su historia y sus charlas de camerino con el campeón del mundo con Argentina.

El volante, que ahora milita en Barcelona, narró varias de sus conversaciones de camerino con Messi "Me preguntaba de Barcelona, también preguntaba por Liga de Quito, por lo que generaba y las copas que había ganado"

Arroyo agregó que junto a Leonardo Campana, también exjugador de Inter Miami hablaban con Messi de Barcelona. "Yo le decía ojalá algún día te lleven a una Noche Amarilla para juagar ahí.

Pero, había un tema de Ecuador que al astro argentino le preocupaba, según la versión de 'Sonrisita' Arroyo: