Michel Deller demandó a Luis Zubeldía por sus declaraciones contra Independiente del Valle

Luis Zubeldía asumió como entrenador de Fluminense, en septiembre. Fue demandado por Michel Deller, presidente vitalicio de Independiente del Valle.

Michel Deller, presidente vitalicio de Independiente del Valle, presentó una demanda contra Luis Zubeldía, exentrenador de Liga de Quito. La demanda se presentó en la Unidad Judicial Penal, el martes 30 de septiembre del 2025.

Luego del sorteo, el proceso 17294-2025-00938 (1), fue asignado a la jueza Luz María Ortiz Guevara. Ese mismo martes 30 de septiembre, en la mañana, el directivo Andrés Larriva anunció que el club emprendería acciones contra Zubeldía y contra Luis Alfonso Chango, dirigente de Mushuc Runa.

Pero, ¿por qué Independiente del Valle demanda a Zubeldía? El 24 de septiembre, el entrenador brindó declaraciones en el podcast Clank del periodista argentino Juan Pablo Varsky. Ahí recordó anécdotas de su paso por Ecuador e insinuó que el árbitro Roddy Zambrano brindaba servicios de catering "en las empresas de Michel Deller, que era un militante fuerte en el fútbol ecuatoriano".

Según el gerente del equipo, Santiago Morales, se busca un "escarmiento", pues "hay límites y parámetros para regirse". Sobre Zubeldía dijo que las declaraciones fueron "desatinadas". "Ahora tendrán que responder en la Justicia", dijo Morales en MachDeportes.

El directivo manifestó que Independiente del Valle no busca dinero con estas acciones judiciales, sino que "se retracten de sus dichos". Chango ya mostró su apertura para ofrecer disculpas.

Chango gritó a los jugadores de IDV "traigan árbitras brasileñas", tras el empate 2-2 por la LigaPro, en el partido jugado el 21 de septiembre. Hacía referencia al arbitraje de la brasileña Edina Alves, en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde los del 'Ponchito' se sintieron perjudicados.