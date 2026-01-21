Guayaquil: un interventor llegó al Capwell para asumir el manejo de Emelec durante 90 días

Jorge Guzmán Mancilla ofreció una rueda de prensa junto a su abogado José Argüello, Mancilla quién había sido destituido por el viceministro del deporte, Roberto Ibáñez.

Emelec está en apuros. Después de la decisión del Viceministerio del Deporte de no reconocer la legalidad del directorio, presidido por el presidente Jorge Guzmán, ya se nombró al interventor que asumirá el manejo del club por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones.

La presencia del interventor generó dudas en cuanto a lo que está ocurriendo con el equipo eléctrico que se prepara para el inicio del Campeonato. ¿Quién es el interventor? Es Jorge Luis Sánchez Cobo, un abogado especializado en derecho penal y corporativo. Fue nombrado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Este miércoles 21 de enero arribó al estadio George Capwell. Allí fue abordado por varios periodistas y dio respuestas cortas. Aclaró que no podía hablar mucho hasta no conocer la situación del equipo.

"De momento no vamos a da declaraciones, vamos acceder y tomar posesión de la intervención y les comunicaré cualquier novedad". Cuando se le preguntó que le promete a la hinchada de Emelec, respondió: "De momento no voy a dar declaraciones".

Y cuando alguien por ahí gritó: "llamen a elecciones", respondió: "eso es lo primero, esa es la misión". Dando a entender en que su enfoque será oficializar una nueva directiva lo más pronto posible.