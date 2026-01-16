Emelec denuncia amenazas de muerte contra el presidente Jorge Guzmán

Los hinchas de Emelec en las afueras del Capwell este viernes 16 de enero.

Hay tensión en Emelec. Este viernes 16 de enero del 2026, el plantel azul vivió un día de situaciones complejas. El 'Bombillo' denunció amenazas de muerte contra su presidente, Jorge Guzmán, luego que amaneció un muñeco con forma humana colgado en un paso a desnivel con un mensaje exigiendo la salida del directivo.

En el transcurso del día, en cambio, un grupo de hinchas llegaron a los exteriores del estadio Capwell a presionar por la renuncia del presidente. Fue necesario el resguardo policial para garantizar la tranquilidad en el lugar.

En las redes sociales del equipo se publicó un comunicado rechazando el acto intimidatorio en contra del presidente. El club condenó enérgicamente el acto de violencia o intimidación y solicitó a las autoridades competentes que realicen las investigaciones necesarias para identificar a los responsables.

Según el club eléctrico, el momento del equipo es complicado porque existe un interés por desestabilizar la actual dirigencia, incluso mediante acciones legales. Sin embargo, Emelec advirtió que estos hechos han escalado a situaciones más graves que atentan contra la seguridad personal de su máximo directivo.

¿Qué pasó con la audiencia legal por la Acción de Protección? Estaba previsto que este viernes 16 de enero se cumpla el trámite de la audiencia, pero se aplazó para el 20 de enero. Allí se espera un pronunciamiento legal y también la resolución del Viceministerio del Deporte.