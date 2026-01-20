El Viceministerio del Deporte anuló registro de la directiva de Jorge Guzmán en Emelec

El Viceministerio del Deporte anuló el informe jurídico que avalaba la elección de Jorge Guzmán como presidente de Emelec. También se anuló el acto administrativo en el cual se permitió el registro del Directorio del club el año pasado y que daba luz verde a Guzmán en el cargo de DT de los azules.

El Viceministerio, que ahora es parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura también nombró un interventor que estará al frente del club, pero aún no se dieron detalles sobre los posibles nombres. Será el encargado de coordinar el nuevo proceso de elecciones.

Guzmán reaccionó de inmediato. El directivo azul aseguró que "dar un paso al costado significaría que yo acepte que Emelec pierda la categoría y que mañana me van a decir no tuve la entereza para defender los intereses del club".

Además, el directivo comentó en una entrevista con JC Radio Sports que "dar un paso al costado no está en mis planes". "Lo que sí vamos a dar son los pasos suficientes para defender la institucionalidad de Emelec para que no siga siendo vulnerable como hasta ahora", dijo el socio azul.

También se pronunció en las redes sociales a través de un video donde anunció que buscarán defender la legalidad de la elección ante los organismos correspondientes y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol intervenga. Dijo que también el club ha acudido a la Confederación Sudamericana de Fútbol.