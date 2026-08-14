Homenaje en el Valle de los sueños: IDV despide a Darwin Guagua 

Darwin Guagua está listo para dar un nuevo paso en su carrera. Este viernes 14 de agosto de 2026, Independiente del Valle realizó un homenaje de despedida al futbolista antes del partido frente a Delfín, por la LigaPro, y confirmó que el jugador dejará el club para afrontar un nuevo reto internacional.

“Éxitos Darwin en tu futuro. El Valle de los Sueños siempre será tu casa”, publicó IDV en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del reconocimiento al futbolista.

La salida de Guagua se produce después de varios meses en los que su nombre estuvo relacionado con clubes del fútbol europeo. El mediocampista, de 18 años, se formó en las divisiones inferiores de Independiente del Valle y debutó con el primer equipo en 2025.

Su crecimiento también lo llevó a la Selección de Ecuador. En marzo de 2025, con 17 años, debutó con la Tricolor frente a Chile por las Eliminatorias, incluso antes de haber disputado un partido oficial en la Primera División del fútbol ecuatoriano.

Luego de sumar minutos con Independiente, marcó su primer gol profesional ante Universidad Católica.

El interés europeo por Guagua tampoco es reciente. Durante 2025 fue vinculado con clubes como Chelsea, Brighton, Bayern Múnich, PSG y Celta de Vigo. Sin embargo, todo correspondía a conversaciones sin que se concretara una transferencia.

Por ahora, el club negriazul no ha anunciado oficialmente el nuevo club de Darwin Guagua. Lo que sí está confirmado es su salida del equipo de Sangolquí para continuar su carrera fuera de Ecuador.