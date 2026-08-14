¿Qué significa que Michael Morales sea el peleador de reserva en UFC 330?

El ecuatoriano Michael Morales sigue dando pasos agigantados dentro de las artes marciales mixtas. Aunque su nombre no figuraba inicialmente en el póster promocional de la cartelera estelar de UFC 330, el peleador de 26 años tiene un papel protagónico este fin de semana: ha sido designado como el peleador de reserva oficial para la pelea por el campeonato de peso wélter.

Pero, ¿qué implica exactamente este rol para el ecuatoriano y por qué es tan importante?

Ser el suplente en una pelea por el título de la UFC no significa simplemente mirar la pelea en primera fial. Para Morales, implicó someterse al mismo entrenamiento que los protagonistas:

Campamento completo: El ecuatoriano tuvo que realizar su entrenamiento como si fuera a pelear a cinco asaltos contra los mejores del mundo.

El ecuatoriano tuvo que realizar su entrenamiento como si fuera a pelear a cinco asaltos contra los mejores del mundo. El corte de peso: Este es el obstáculo más grande. Para que un peleador sea considerado apto para disputar un título de peso wélter, debe marcar exactamente 170 libras en la báscula.

Este es el obstáculo más grande. Misión cumplida: Este viernes 14 de agosto, Morales superó el requisito sin problemas, registrando las 170 libras exactas en el pesaje oficial en Filadelfia.

¿Qué tiene que pasar para que Morales pelee?

Ahora que el ecuatoriano dio el peso, su trabajo es esperar la pelea entre el campeón Islam Makhachev y el retador Ian Machado Garry.

Para que "La Araña" Morales se suba al octágono, tendría que ocurrir un imprevisto de última hora con alguno de ellos:

Una lesión repentina.

Un problema médico o de salud antes de salir a la arena.

Cualquier otra circunstancia que obligue a la UFC a retirar a uno de los dos protagonistas.

Si Machado Garry es quien sufre el percance, Michael Morales entraría a pelear directamente contra Makhachev por el título de campeón. Por el contrario, si es Makhachev quien no puede presentarse, el ecuatoriano pelearía contra el irlandés.

Aunque por ahora la pelea principal se mantiene intacta, el simple hecho de que la UFC haya confiado en el invicto tricolor (19 victorias, 0 derrotas) para resguardar la pelea más importante de la noche, demuestra que Morales ya es considerado parte de la élite de la división.

Fecha y hora de la pelea:

La adrenalina de UFC 330 será este sábado 15 de agosto de 2026, desde las 16:30 con las peleas preliminares. Y a las 20:00 arrancará la cartelera principal. Los horarios corresponden a la hora de Ecuador.