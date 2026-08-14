Michael Estrada y Keny Arroyo en el once oficial de la semana de la Copa Libertadores

El festejo de Michael Estrada tras el empate de Liga de Quito ante Mirassol.

Los ecuatorianos Michael Estrada y Keny Arroyo aparecieron este viernes 14 de agosto de 2026 en el once oficial de la semana, elegido por la CONMEBOL Libertadores.

Los dos delanteros anotaron para sus clubes en los partidos de ida de los octavos de final que se jugaron este miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

'Cheché' Arroyo abrió el marcador en el partido que Cruzeiro empató 1-1 ante Flamengo. El joven tricolor, recibió un pase en el área, enganchó, dejó al rival en el piso y con un potente zurdaso mandó el esférico al arco.

Además, el gol del joven ecuatoriano aparece entre las mejores jugadas y los mejores festejos de la semana.

Por su parte, el delantero Michael Estrada anotó a los 82 minutos de juego para darle el empate a Liga de Quito ante Mirassol. El delantero aprovechó los rebotes dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes y dar tranquilidad a los albos que sueñan con el trofeo.

El siguiente reto de los ecuatorianos será obtener la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

En el caso de Liga de Quito, recibirá a Mirassol en Casa Blanca el jueves 20 de agosto a las 17:00. Cruzeiro, en cambio, visitará a Flamengo en el estadio Maracaná el miércoles 19, a las 19:30.

Once oficial de la Conmebol Libertadores

Estos son los jugadores que integran el Equipo de la Semana de la CONMEBOL Libertadores:

Arquero:

Diego Sánchez — Coquimbo Unido

Defensas:

Gustavo Henrique — Corinthians

— Corinthians Branco Ampuero — Universidad Católica

— Universidad Católica Gustavo Velázquez — Cerro Porteño

Centrocampistas:

Juan Tobio Burgos — Estudiantes de La Plata

— Estudiantes de La Plata Eduardo (Carlos Eduardo) — Mirassol FC

(Carlos Eduardo) — Mirassol FC Franco Ibarra — Rosario Central

— Rosario Central Lucas Paquetá — Flamengo

Delanteros: