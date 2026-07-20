Presidente de la Conmebol aboga por un Mundial de 64 selecciones en 2030

Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay - 19 de marzo de 2026. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, durante el sorteo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está presionando para que el Mundial de 2030 se amplíe a un número récord de 64 selecciones, apenas un día después de la final del primer torneo con 48 selecciones celebrado en Norteamérica.

El presidente del organismo rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, hizo campaña a favor del formato aún más extendido en redes sociales el lunes, instando a la FIFA a ampliar la edición del centenario del torneo.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay", escribió Domínguez. "Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos".

La FIFA fue contactada para recabar sus comentarios sobre la ampliación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo días atrás que cualquier nueva ampliación se debatiría tras la edición de este año, sin aportar más detalles.

"Creo que es importante que, cuando se quiera organizar un Mundial, se haga para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica, sino, efectivamente, para todo el mundo", dijo el dirigente a la cadena de televisión suiza Blue Sport.

Según el plan aprobado, España, Portugal y Marruecos serán los coanfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán los partidos inaugurales para conmemorar los 100 años desde el torneo inaugural de 1930 en Uruguay.