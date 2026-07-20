Independiente del Valle sigue líder con ventaja tras la fecha 20 del campeonato LigaPro

19 de julio del 2026 Encuentro entre Independiente vs Emelec por LigaPro en el estadio de Independiente.

La vigésima fecha del Campeonato Nacional LigaPro dejó un escenario cada vez más marcado en la cima de la clasificación. Independiente del Valle ratificó su momento idóneo al cosechar una nueva victoria que le permite consolidarse en el primer lugar del torneo.

Con un ataque contundente y un bloque defensivo sólido, el conjunto sangolquileño mantiene una ventaja considerable sobre sus inmediatos perseguidores, proyectándose como el firme candidato a disputar el título.

En la lucha por los puestos de vanguardia, escoltas como Aucas y Barcelona no ceden terreno y sumaron puntos clave para mantenerse en la pelea directa. Ambos planteles demostraron temple en sus respectivos compromisos para sostener la presión en la parte alta.

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. 1 Independiente del Valle 20 16 1 3 49 20 +29 49 2 SD Aucas 20 10 5 5 22 19 +3 35 3 Barcelona SC 20 9 7 4 22 14 +8 34 4 Universidad Católica 20 9 5 6 31 18 +13 32 5 CD Macará 20 8 5 7 21 21 0 29 6 LDU de Quito 20 8 4 8 19 16 +3 28 7 Deportivo Cuenca 20 8 4 8 19 23 -4 28 8 CD Leones del Norte 20 7 6 7 21 20 +1 27 9 CS Emelec 20 7 6 7 17 23 -6 27 10 Guayaquil City 20 7 5 8 18 22 -4 26 11 Mushuc Runa 20 6 6 8 26 30 -4 24 12 Técnico Universitario 20 7 2 11 19 21 -2 23 13 Orense SC 20 6 5 9 23 28 -5 23 14 Delfín SC 20 6 5 9 13 19 -6 23 15 Libertad FC 20 5 6 9 18 26 -8 21 16 Manta FC 20 3 4 13 7 25 -18 13

Por su parte, Universidad Católica y Macará continúan al acecho en la zona de clasificación a torneos internacionales, apretando los márgenes en una tabla donde cada unidad ganada resulta determinante de cara al tramo decisivo de la etapa.

La mitad de la tabla refleja una paridad notable, con equipos como Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Leones del Norte y Emelec separados por distancias mínimas. Un par de resultados positivos o negativos puede alterar drásticamente las posiciones de estas escuadras, que buscan regularidad para no quedar relegadas en las aspiraciones de meterse en la conversación principal.

La competitividad de la jornada dejó en evidencia que ningún rival otorga concesiones, convirtiendo cada duelo en un choque estratégico.

En el fondo de la clasificación, la urgencia de sumar se vuelve cada vez más crítica para planteles como Libertad FC y Manta FC. Con la presión del descenso marcando el ritmo de cada semana, los clubes comprometidos en la zona baja afrontan las siguientes fechas con un margen de error prácticamente nulo.

La resolución de los partidos pendientes será fundamental para terminar de definir el panorama completo de una fecha 20 que deja la contienda al rojo vivo en todos los frentes.