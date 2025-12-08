¿Cuándo juega y dónde ver el Atalanta vs. Chelsea por la sexta fecha de Champions League?

Moisés Caicedo es uno de los jugadores determinantes del Chelsea. Además, está nominado al 11 ideal de la FIFA.

Chelsea visita a Atalanta, en uno de los partidos atractivos de la sexta jornada de la Champions League. El equipo de Inglaterra, en el que milita Moisés Caicedo, busca su cuarta victoria en la presente campaña.

Actualmente, los dirigidos por Enzo Maresca ocupan la séptima posición con 10 puntos. Su rival está en el lugar 10, también con 10 unidades.

El cuadro 'blue' tiene tres victorias, un empate y una derrota, en una campaña que ha ido de menos a más. El partido se jugará el martes 9 de diciembre del 2025, a las 15:00 de Ecuador. Será transmitido por ESDN y Disney Plus.

Este será la última jornada de Champions League del año. La competencia volverá a disputarse desde el 10 de enero del 2026 y está previsto que llegue a su recta final en mayo del próximo año.

Chelsea llega a este partido tras haber empatado sin goles ante el Bournemouth, por la jornada 15 de la Premier League, el sábado 6 de diciembre del 2025.