IDV expone su ventaja como líder en la fecha 19 ante Aucas; dos juegos por Teleamazonas

La LigaPro no da tregua y se activa con una jornada clave que podría empezar a decantar las posiciones de privilegio en la tabla de posiciones. Entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, el campeonato ecuatoriano de fútbol disputará su Fecha 19, una jornada marcada por duelos directos en la parte alta y compromisos de alta tensión para los equipos que pelean por salir de la zona de descenso.

El partido más atractivo de la programación se jugará en Quito donde Universidad Católica recibirá a Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa. Los albos llegan con la obligación de sumar de a tres para mantener el pulso en el liderato, pero al frente tendrán a una 'Chatoleí' regular y peligrosa que busca consolidarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Día Partido Horario (ECT) Estadio Transmisión Martes 14 de julio Macará vs. Mushuc Runa 16:30 Bellavista (Ambato) Zapping Manta vs. Delfín 19:00 Jocay (Manta) Zapping Miércoles 15 de julio Libertad vs. Técnico Universitario 12:00 Reina del Cisne (Loja) Zapping Leones del Norte vs. Deportivo Cuenca 17:00 Olímpico (Ibarra) Zapping Universidad Católica vs. Liga de Quito 17:00 Olímpico Atahualpa (Quito) Zapping Barcelona SC vs. Guayaquil City 19:30 Monumental (Guayaquil) Zapping Jueves 16 de julio Aucas vs. Independiente del Valle 16:30 Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) Teleamazonas

Zapping Orense vs. Emelec 19:00 9 de Mayo (Machala) Teleamazonas

Zapping

Por su parte, el líder Independiente del Valle tendrá una dura visita al sur de Quito para enfrentarse a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El conjunto 'rayado' necesita ratificar su gran momento futbolístico en una cancha históricamente complicada, ante un cuadro oriental que urge de un triunfo categórico ante su hinchada para recuperar la regularidad en el certamen.

En el puerto principal, Barcelona SC buscará recuperar terreno y hacer respetar su localía en el estadio Monumental cuando reciba a Guayaquil City. El 'Ídolo' del Astillero necesita con urgencia una victoria contundente para no alejarse definitivamente de la pelea por la etapa, mientras que el cuadro ciudadano llega con la consigna de agrupar líneas y apostar al contragolpe para rescatar al menos un empate en su visita al coloso de la avenida Barcelona.

La fecha cerrará la noche del jueves en Machala, donde Emelec visitará a Orense en el estadio 9 de Mayo en otro de los encuentros más atractivos de la jornada. El bombillo viaja a la provincia de El Oro con la presión de mejorar su volumen de juego y conseguir un resultado positivo que devuelva la tranquilidad a su entorno institucional.