IDV suma su séptima victoria en la LigaPro tras vencer 3-2 a Orense

IDV venció a Orense en Machala, y suma su séptima victoria en la LigaPro.

¡IDV imparable! Los rayados vencieron 3-2 al Orense, en Machala, este domingo 26 de julio de 2026, por la fecha 22 de la LigaPro.

El primer gol de IDV llegó con remate de Darwin Guagua y fue anulado. Tras la revisión del VAR, el árbitro lo validó y se abrió el marcador.

El conjunto machaleño encontró el empate con un cabezazo de Miguel Parrales. Sin embargo, IDV volvió a marcar.

Hugo Quintana marcó el segundo tanto a los 60 minutos y solo dos minutos más tarde Matías Perelló anotó el tercer tanto de los rayados.

El partido se mantuvo con la fuerza de ambos equipos en la cancha. Así los machaleños descontaron con su segundo tanto, aunque no les alcanzó para imponerse al IDV.

El marcador cerró 3-2 y significó la séptima victoria para el conjunto del valle.

Independiente del Valle acumuló 55 puntos, ampliando su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

IDV recibirá al Deportivo Cuenca el domingo 2 de agosto a las 13:00. Mientras que Orense visitará a Libertad FC el viernes 31 de julio, a las 19:00.