Independiente del Valle vence a Orense en Machala y mantiene su paso firme al título

Juan Cazares (rosado), de Independiente del Valle, durante el partido ante Orense, el viernes 17 de octubre del 2025.

Independiente del Valle pisa fuerte en su intención de ganar su segunda corona nacional. El cuadro rayado vence a Orense por 2-1, en condición de visitante en la jornada del 17 de octubre del 2025.

A los 61 minutos, Nixon Molina convierte un autogol para los rayados. A los 77', el goleador Claudio Spinelli marca un golazo, tras aprovechar un pivoteo de Michael Hoyos para poner el 2-0. Luego, Agustín Herrera, a los 81', de penal, puso el descuento para el cuadro machaleño.

Independiente del Valle logra 70 puntos y manda con absoluta autoridad en el torneo. Si IDV mantiene la dinámica triunfadora podrá celebrar su corona en cuatro jornadas más. Orense, en cambio, acumula su segunda derrota consecutiva en el hexagonal final del torneo.

Así te contamos el minuto a minuto

100' El partido no termina y se pone bronco El juez Guillermo Guerrero sacó amarilla a Junior Sornoza y a Pedro Velasco. Persiste la molestia en Orense.

90+2 Orense presiona por el empate Los rayados se defienden con orden ante la presión de los machaleños que buscan igualar el juego.

81' GOOOOOL de Orense Agustín Herrera puso el 2-1 de penal, tras una mano de Jhegson Méndez. Orense le pone angustia al partido.

77' GOOOOOL de Independiente del Valle Claudio Spinelli acaba de marcar un golazo. Tremenda definición del goleador para poner el 2-0.

61' GOOOOOL de Independiente del Valle Autogol de Nixon Molina. Tras la revisión, el árbitro Guillermo Guerrero concede el gol para los rayados.

51' Patrik Mercado genera peligro El volante de Independiente de Valle remata desde fuera, en una gran acción. El partido sigue 0-0.

45+4 Final del primer tiempo en Machala Terminó el primer tiempo en el estadio 9 de Mayo. Orense e Independiente del Valle igualan sin goles.

28' Nuevo remate cruzado de Hoyos Michael Hoyos dispara desviado un remate, tras un pase a profundidad de Juanito Cazares. Segundo intento de IDV.

25' Caicedo, el más movedizo de Orense Bruno Caicedo intenta ganar las espaldas de Matías Fernández de Independiente del Valle para generar peligro.

17' Nixon Molina se lleva la primera amarilla El volante de Orense fue con todo ante Michael Hoyos y el juez Guillermo Guerrero saca la primera amarilla.

05' Primer intento del goleador Hoyos Michael Hoyos remató cruzado en el arco de Orense. Primera aproximación de IDV al arco de Rolando Silva.

00' Arrancó el partido en Machala El partido se demoró porque Stiven Quiñónez de Orense tenía medias rotas. El árbitro Guillermo Guerrero no se lo permitió.

Los equipos ya están en la cancha del 9 de Mayo Orense e Independiente del Valle están ya en la cancha. Los rayados son los grandes favoritos para el juego.

Esta es la alineación de Independiente del Valle

Orense juega con este 11: