Independiente del Valle vence a Orense en Machala y mantiene su paso firme al título
El cuadro rayado venció a los machaleños con un autogol de Nixon Molina y un tanto de Claudio Spinelli. IDV completa 70 puntos
Juan Cazares (rosado), de Independiente del Valle, durante el partido ante Orense, el viernes 17 de octubre del 2025.
17 oct 2025 - 20:08
Independiente del Valle pisa fuerte en su intención de ganar su segunda corona nacional. El cuadro rayado vence a Orense por 2-1, en condición de visitante en la jornada del 17 de octubre del 2025.
A los 61 minutos, Nixon Molina convierte un autogol para los rayados. A los 77', el goleador Claudio Spinelli marca un golazo, tras aprovechar un pivoteo de Michael Hoyos para poner el 2-0. Luego, Agustín Herrera, a los 81', de penal, puso el descuento para el cuadro machaleño.
Independiente del Valle logra 70 puntos y manda con absoluta autoridad en el torneo. Si IDV mantiene la dinámica triunfadora podrá celebrar su corona en cuatro jornadas más. Orense, en cambio, acumula su segunda derrota consecutiva en el hexagonal final del torneo.
Así te contamos el minuto a minuto
17/10/2025
20:07
100' El partido no termina y se pone bronco
El juez Guillermo Guerrero sacó amarilla a Junior Sornoza y a Pedro Velasco. Persiste la molestia en Orense.
17/10/2025
19:59
90+2 Orense presiona por el empate
Los rayados se defienden con orden ante la presión de los machaleños que buscan igualar el juego.
17/10/2025
19:48
81' GOOOOOL de Orense
Agustín Herrera puso el 2-1 de penal, tras una mano de Jhegson Méndez. Orense le pone angustia al partido.
17/10/2025
19:45
77' GOOOOOL de Independiente del Valle
Claudio Spinelli acaba de marcar un golazo. Tremenda definición del goleador para poner el 2-0.
17/10/2025
19:30
61' GOOOOOL de Independiente del Valle
Autogol de Nixon Molina. Tras la revisión, el árbitro Guillermo Guerrero concede el gol para los rayados.
17/10/2025
19:17
51' Patrik Mercado genera peligro
El volante de Independiente de Valle remata desde fuera, en una gran acción. El partido sigue 0-0.
17/10/2025
18:57
45+4 Final del primer tiempo en Machala
Terminó el primer tiempo en el estadio 9 de Mayo. Orense e Independiente del Valle igualan sin goles.
17/10/2025
18:36
28' Nuevo remate cruzado de Hoyos
Michael Hoyos dispara desviado un remate, tras un pase a profundidad de Juanito Cazares. Segundo intento de IDV.
17/10/2025
18:31
25' Caicedo, el más movedizo de Orense
Bruno Caicedo intenta ganar las espaldas de Matías Fernández de Independiente del Valle para generar peligro.
17/10/2025
18:22
17' Nixon Molina se lleva la primera amarilla
El volante de Orense fue con todo ante Michael Hoyos y el juez Guillermo Guerrero saca la primera amarilla.
17/10/2025
18:12
05' Primer intento del goleador Hoyos
Michael Hoyos remató cruzado en el arco de Orense. Primera aproximación de IDV al arco de Rolando Silva.
17/10/2025
18:07
00' Arrancó el partido en Machala
El partido se demoró porque Stiven Quiñónez de Orense tenía medias rotas. El árbitro Guillermo Guerrero no se lo permitió.
17/10/2025
17:55
Los equipos ya están en la cancha del 9 de Mayo
Orense e Independiente del Valle están ya en la cancha. Los rayados son los grandes favoritos para el juego.
Esta es la alineación de Independiente del Valle
Orense juega con este 11:
