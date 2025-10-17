¿Jugará Moisés Caicedo con Chelsea ante Notthingham? Esto dijo el DT Enzo Maresca

Moisés Caicedo se apresta a anotar un golazo a Livepool ante la marca de su excompañero y amigo, Alexis McAllister.

La Premier League vuelve tras la paralización por la doble fecha de partidos de la FIFA. El sábado 18 de octubre del 2025, el Nottingham Forrest se enfrenta a Chelsea, por la séptima jornada del torneo británico.

El partido se juega a las 06:30 de Ecuador. Nottingham ocupa la posición 17 con cinco puntos, mientras que Chelsea está en el puesto siete, con 11 unidades, cinco menos que el líder del certamen, el Arsenal.

En la conferencia de prensa del viernes 17 de octubre, el técnico Enzo Maresca aseguró que la presencia de Moisés Caicedo en el partido está en duda. Esto debido a dolencias musculares. Algo similar sucede con el portugués Pedro Neto y el argentino Enzo Fernández.

Moisés Caicedo no fue llamado a la Selección para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos. La intención del técnico Sebastián Beccacece fue lograr que se recupere de sus dolencias musculares.