'Chito' Vera cumple el peso y está listo para su pelea este sábado 18 contra Zahabi

Chito Vera dentro del octágono de la UFC, previo a su pelea en la organización.

Durante la jornada del viernes 17 de octubre, el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera dio el peso en la báscula de la UFC. Marcó las 136 libras, el límite permitido para la categoría de peso gallo. Su rival también dio el peso, marcó las 135.5 libras.

Vera es el número siete de su división, mientras que su rival es el número nueve. En la báscula ambos peleadores se notaron bien y no tuvieron problema alguno en dar el peso. Ahora, tendrán que iniciar el proceso de rehidratación y ganar todas esas libras perdidas durante el corte.

El enfrentamiento será a tres rounds, dentro de la cartela estelar de la velada. Chito sabe que necesita la victoria, se encuentra en un momento complicado de su carrera y que una derrota lo pondría en una posición aún mucho más complicada.

Su rival, en cambio, llega en un buen momento. Tiene una racha de seis victorias consecutivas y busca ocupar el puesto del ecuatoriano dentro de su división. En su carrera profesional, tiene 13 victorias y dos derrotas.

La pelea es el sábado 18 de octubre. El evento comienza a las 15:00 y se lo podrá ver en la plataforma de streaming Disney+.