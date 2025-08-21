Independiente del Valle intentará ante Emelec acercarse más a la Copa Libertadores de 2026

Cotejo entre Independiente del Valle vs. Orense, por la fecha 25 de la serie A del Campeonato de fútbol Ecuatoriano LigaPro.

Independiente del Valle, líder de la Liga Pro con 53 puntos, enfrentará a Emelec este domingo 24 de agosto en la vigésima sexta fecha, con la mira puesta en asegurar un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Javier Rabanal llega envalentonado tras clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana y a octavos de la Copa Ecuador, superando a Liga Deportiva Universitaria (44 puntos) y Barcelona (44 puntos) en la tabla. Emelec, bajo la batuta de Guillermo Duró, intentará aprovechar su victoria previa como visitante y su buen momento para desafiar al favorito.

La jornada arranca el viernes con el crucial duelo entre Libertad y Aucas, ambos con 38 puntos, peleando por mantenerse en la zona del hexagonal final que definirá al campeón y los cupos a copas internacionales en 2026.

El sábado, Barcelona, afectado por su reciente derrota 0-2 ante Macará, se medirá al Vinotinto, un equipo en apuros por evitar el descenso, mientras el Deportivo Cuenca (39 puntos) visitará al Manta (25 puntos) para defender su cuarto lugar.

El domingo, Liga Deportiva Universitaria, vigente bicampeón, buscará recuperarse de su empate ante Manta enfrentando a El Nacional, un equipo en crisis económica pero capaz de sorpresas.

La fecha cerrará el lunes con Orense contra Delfín, en un encuentro que podría influir en la parte media de la tabla, mientras Universidad Católica y Técnico Universitario también definirán su rumbo.