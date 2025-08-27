Independiente del Valle se enfrenta a Técnico Universitario por la cancha de Teleamazonas

Gratis y para todo el Ecuador por la señal de Teleamazonas, el líder del campeonato ecuatoriano, Independiente del Valle enfrenta a Técnico Universitario que busca salir de la zona del descenso. El encuentro se jugará el sábado 30 de agosto del 2025, desde las 13:45, en el estadio de los 'rayados del valle'.

Independiente, puntero absoluto con 53 puntos, le lleva a Barcelona S.C. que es segundo en la tabla de posiciones, una ventaja de nueve puntos que para este tipo de torneo, es muy difícil de acortar. El 'Matagigantes' en lo que va de esta temporada, solo ha perdido dos encuentros.

En su último partido, IDV venció a Emelec, en condición de visita, por un marcador de 1-0. El tanto de la victoria lo marcó el argentino Claudio Spinelli, al minuto 30. Además, Independiente del Valle consiguió el pase a cuartos de final de Copa Sudamericana tras vencer a Mushuc Runa en penales y enfrentará a Once Caldas.

Por otro lado, Técnico Universitario atraviesa un momento complicado. Están en la posición 14 de la LigaPro y en caso de finalizar en este puesto, entrarían al cuadrangular final para ver qué equipos descienden de categoría. Por el momento este cuadrangular está conformado por: Mushuc Runa, Vinotinto, Técnico Universitario y Manta. El cuadro ambateño tiene 25 puntos acumulados.

En sus últimos cinco encuentros obtuvieron nueve puntos, pero en sus últimos dos partidos no sumaron. Ahora, en una cancha bastante complicada y con un rival que atraviesa un momento espectacular buscarán la victoria para salir de las últimas posiciones del campeonato ecuatoriano.

Será un encuentro emocionante donde ambos clubes saldrán a dejar todo en la cancha para conseguir la victoria. Independiente ya quiere asegurar la LigaPro en estos partidos para llevar una ventaja más extensa ante sus rivales mientras que Técnico Universitario necesita llevarse los tres puntos en terreno ajeno.