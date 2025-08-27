'Esta vez decidí cuidar de mí', Daniel Pintado lamenta no ir al Mundial de Atletismo

Daniel Pintado anunció en un video en redes sociales que no disputará el Mundial de Atletismo en Japón.

Daniel Pintado anunció el miércoles 27 de agosto del 2025, mediante un video en sus redes sociales, que no participará del Campeonato Mundial de Atletismo. La cita global se realizará en septiembre del 2025, en Tokio, Japón.

Pintado, campeón olímpico en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024 y medalla de plata en la competencia de relevos mixtos con Glenda Morejón, sufre de una lesión en la pelvis. La dolencia se inició en el Campeonato Nacional de Marcha, realizado en Sucúa, el 22 de febrero del 2025.

Pintado se realizó una artroscopia de cadera, en abril, en España. El campeón olímpico realizó su rehabilitación en Barcelona. Pese a que la intervención quirúrgica fue exitosa, el deportista no está en el pleno de sus condiciones.

"Hoy me toca aceptar que no estaré en el Campeonato Mundial. Esta vez decidí cuidar de mí. No me rindo" Daniel Pintado / campeón olímpico de marcha

En el video de su anuncio, se miran imágenes del proceso de rehabilitación de Pintado y su voz en off. "Después de la cirugía, cada día fue una batalla, me entregué al máximo soñando con volver lo más pronto".

Pintado terminó su video con un "nos vemos en el 2026", dando por hecho que su temporada está concluida. Uno de sus grandes objetivos es poder ser campeón mundial y buscar una nueva medalla olímpica en Los Ángeles 2028.