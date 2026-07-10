Tour de Francia: el día que Richard Carapaz hizo historia al partir la multitud en un ascenso

De Carcasona a Foix - Carcasona, Francia - 7 de julio de 2026. Richard Carapaz, del equipo EF Education-EasyPost, en acción durante la 4.ª etapa

El ascenso de Richard Carapaz al Col du Noyer durante el Tour de Francia se convirtió instantáneamente en una de las postales más icónicas del ciclismo moderno. Mientras la carretera se empinaba con rampas brutales, una marea humana invadía el asfalto, reduciendo la vía a un estrecho pasillo casi invisible.

Con el 'maillot' rosa de la montaña, el ciclista ecuatoriano avanzaba con una determinación feroz, obligando a los miles de aficionados a abrirse a su paso en el último segundo como si se tratara de un auténtico mar de camisetas, banderas y gritos de aliento. Eso se evidencia en el video

La tensión visual de ese momento define la esencia más pura del ciclismo de montaña: el contacto directo y visceral entre el atleta y el público. Apenas a centímetros de las ruedas y del manillar de la bicicleta de Carapaz, los fanáticos se replegaban frenéticamente, atrapados en la adrenalina del ataque del "Chulco".

Cada pedalada del carchense no solo desafiaba la gravedad sino que rompía la resistencia de una multitud que parecía fusionarse con el paisaje, creando un efecto de embudo donde solo los elegidos logran mantener el ritmo sin pestañear.

Esa mítica división de la multitud revivió las épocas doradas del ciclismo, donde la épica se escribe a base de coraje individual contra los elementos y la masa humana.

Para Ecuador y Latinoamérica, ver a la 'Locomotora del Carchi' abrirse camino entre el fervor europeo en una de las cumbres más exigentes de la Grande Boucle representó un motivo de orgullo absoluto.

El video captura precisamente esa atmósfera electrizante, donde el rugido de la gente acompaña el esfuerzo agónico de un escalador que parece impulsado por la energía de todo un continente.

Finalmente, escenas como la del Col du Noyer inmortalizan el estatus de Richard Carapaz como un ciclista de leyenda, capaz de generar pasiones que desbordan los límites físicos de la carretera.

No se trató únicamente de un esfuerzo táctico por los puntos de la montaña o la victoria de etapa, sino de un espectáculo estético inolvidable donde el héroe deportivo somete la geografía y domina el caos. Esa brecha abierta entre la multitud quedará grabada en la memoria colectiva como el día en que la Locomotora partió las aguas en la cumbre del ciclismo mundial.