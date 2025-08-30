Independiente del Valle golea a Tecnico Universitario y reafirma su liderato en la Liga Pro

Jordi Alcívar anotó el primer gol en la victoria de Independiente del Valle ante Técnico Universitario. sábado 30 de agosto del 2025.

Independiente del Valle hizo respetar su localía y goleó 4-0 a Técnico Universitario, la tarde de este sábado 30 de agosto del 2025, en el estadio Banco de Guayaquil, en Sangolquí. Jordy Alcívar, Claudio Spinelli y Junior Sornoza fueron los autores de la victoria.

Alcívar abrió el marcador a los 27 minutos de juego, tras una jugada polémica en la que parecía que el balón no ingresó a las redes. Sin embargo, tras la revisión el árbitro central decretó gol.

En los minutos finales del primer tiempo Claudio Spinelli apareció por el centro del área y anotó el segundo tanto para el equipo del Valle. Con este resultado los equipos se fueron al descanso.

Para la parte complementaria Técnico Universitario intentó revertir el resultado, pero 'Los Rayados del Valle', aprovecharon las oportunidades y en menos de cinco minutos anotaron dos goles más.

Spinelli volvió a aparecer y puso el 3-0, los festejos continuaban y Junior Sornoza aprovechó un centro para mandar el esférico a las redes y de esta manera sentenciar el marcador 4-0.

Con esta victoria IDV sumó 59 puntos y amplió su ventaja en la tabla de posiciones del Campeonato ecuatoriano. En tanto que el cuadro ambateño se quedó en el puesto 14 con 25 puntos.