Independiente del Valle reclama por el arbitraje de Franklin Congo en el juego ante Mushuc Runa

Mushuc Runa se enfrentó con el Independiente del Valle, por la fecha 29 del Campeonato Nacional. IDV protestó por el arbitraje de Franklin Congo (de amarillo)

Independiente del Valle protestó ante la Comisión Nacional de Arbitraje por los fallos del réferi Franklin Congo, en el partido de la fecha 29 del Campeonato ante Mushuc Runa. El equipo del Valle divulgó el escrito que envió a Néstor Pitana, el titular de la Comisión, en la jornada del lunes 22 de septiembre del 2025.

IDV igualó 2-2 con Mushuc Runa, en el partido disputado el sábado 20 de septiembre en el estadio del cuadro tungurahuense, en Echaleche. De acuerdo con la carta enviada a Pitana, Congo y su cuerpo arbitral -conformado por Eddy Rivera y Ulvio Muñoz, además del juez VAR, Bryan Loaiza, perjudicaron al equipo.

El equipo reclama por dos acciones concretas: la no sanción de una posición adelantada antes del penal pitado a favor de Mushuc Runa, en el minuto 90+5. Y, la segunda acción objetada es la anulación del gol de Darwin Guagua a los 102'.

Independiente del Valle es el puntero del torneo y está clasificado al hexagonal en la búsqueda del título. Tiene 63 puntos, 10 más que el escolta Barcelona.

Franklin Congo recibe cuestionamientos. El reclamo formal de Independiente del Valle se conoció el 22 de septiembre del 2025. API

La intención de los rayados era poder quedar a 12 puntos de los toreros para incrementar su ventaja, de cara a la instancia final, en donde los equipos mantendrán el puntaje para la disputa de las últimos 30 unidades.