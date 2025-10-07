Ismael Rescalvo ¿sigue firme en Barcelona? ¿hasta cuándo tiene contrato el técnico español?

Ismael Rescalvo tiene seis victorias en 15 partidos con Barcelona. El cuadro torero perdió 3-0 con Independiente del Valle, en la primera fecha del hexagonal final del torneo.

¿Qué pasará con Ismael Rescalvo en Barcelona? El entrenador español está en el centro de las críticas, tras haber perdido por 3-0 en el inicio del hexagonal final del Campeonato ecuatoriano, ante Independiente del Valle.

El entrenador español dispuso el descanso de sus futbolistas durante las jornadas del lunes 6 y martes 7 de octubre del 2025, tras la dolorosa caída ante los rayados, en el Campeonato Nacional. Barcelona volverá a entrenarse el miércoles 8.

Pero, ¿qué pasa con el DT de Barcelona? ¿hasta cuándo tiene contrato con los amarillos? Rescalvo tiene un acuerdo hasta diciembre del 2026 con el cuadro torero. Hasta el momento, la dirigencia amarilla lo ha ratificado.

Ismael Rescalvo aseguró que sus jugadores sabrán reaccionar para ganar en el hexagonal. API

El extécnico de Emelec dirigió 15 partidos en el 'Ídolo': registra seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas, desde su llegada al equipo, el 25 de junio del 2025. Rescalvo se estrenó con un empate ante Libertad en el Campeonato.

Tras su caída en el estadio Banco Pichincha, el DT dijo que el equipo se levantará con un desafío central: mejorar su rendimiento en casa. "Hay que sacar la casta y el carácter", afirmó el entrenador Rescalvo.