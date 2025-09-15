Las conmovedoras lágrimas de Joao Rojas en su regreso a las canchas con Barcelona

El ofensivo de Barcelona (derecha) lloró con emoción y alegría luego de volver a las canchas, luego de una larga lesión que se produjo en mayo del 2024.

Barcelona no tuvo compasión con Emelec. En la jornada del 14 de septiembre del 2025, el cuadro amarillo goleó como visitante a su tradicional rival, en el estadio Capwell. La victoria le permitió afianzarse en el segundo lugar de la tabla, con 50 unidades, por detrás del imparable líder Independiente del Valle, que tiene 62.

Pero, además de la victoria y la clasificación al hexagonal final del torneo, en donde se buscará luchar por la corona, Barcelona celebró el regreso a la cancha de uno de los suyos: Joao Rojas, quien volvió a la cancha, tras una larga lesión.

Rojas entró en el minuto 90 para reemplazar a Octavio Rivero, uno de los goleadores de la jornada. Al terminar el partido, el futbolista se recostó en el césped del estadio Capwell y se puso a llorar. Su llanto fue un descargo, una catarsis por todo lo vivido durante 16 meses fuera de las canchas.

Joao Rojas se arrodilló en el césped del estadio Capwell para agradecer por su retorno a las canchas. API

Rojas se lesionó el 16 de mayo del 2024. Una fractura de peroné lo dejó fuera, en el partido de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, en el estadio Morumbí. Ahí empezó un calvario para el futbolista. Tuvo que operarse, rehabilitarse y luego volver a someterse a otra intervención quirúrgica.

El futbolista, formado en Independiente del Valle, con pasado en Aucas y Emelec, apenas ha jugado 14 partidos con la camiseta del 'Ídolo', desde su fichaje a inicios de la temporada 2024.

En la plantilla hay alegría y satisfacción por el retorno de su compañero. Xavier Arreaga expresó su alegría. Reconoció el esfuerzo y dedicación de su compañero para retornar a la cancha, pese a las adversidades del proceso de rehabilitación.