Barcelona golea a Emelec en el Capwell y lo frena; disturbios e incidentes en las gradas

Barcelona fue contundente de principio a fin. El ídolo del Astillero goleó a Emelec 4-0 en el estadio Capwell este domingo 14 de septiembre del 2025. Con goles Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Bryan Oyola, los amarillos sumaron tres puntos claves en su aspiración de seguir de cerca al líder.

El partido tuvo matices polémicos y otros de violencia. La floja presentación de Emelec ocasionó la molestia y el enojo de los hinchas azules. Se registraron incidentes en las gradas.

Luego, después del tercer gol, los hinchas comenzaron a lanzar objetos al campo de juego. En un momento de fricción se fueron expulsados Christian Cueva, que estaba en la banca, y Luis Caicedo, ambos de Emelec, y Byron Castillo, de Barcelona SC, se fueron expulsados.

Incidentes de los hinchas

A pesar de la suspensión que pagaba el Capwell, el partido tuvo una buena asistencia en las gradas. Sin embargo, la floja presentación de los azules desató el enojo de los hinchas eléctricos.

Hubo el lanzamiento de objetos a la cancha y fue necesario la paralización del partido. Algunos hinchas abandonaron el estadio en medio de gritos e insultos. El cotejo se pudo terminar.