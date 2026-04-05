Leones gana a Delfín y registra su primera victoria en el campeonato LigaPro

Cotejo entre Leones FC vs Delfin, por la Fecha 7, de la primera Etapa de la Serie A, del Fútbol Ecuatoriano, Ligaecuabet 2026 en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra.

Leones FC logró la primera victoria en el fútbol ecuatoriano en la Serie A. El equipo recién ascendido venció 1-0 a Delfín este domingo 5 de abril del 2026, por la fecha 7 del Campeonato ecuatoriano de Fútbol. Óscar Pepinos, a los 59 minutos, anotó el único tanto del partido.

La victoria dio calma al cuerpo técnico de Edison Méndez. El 'Kinito' no lograba ganar en la Serie A, pero encontró ante Delfín el rival idóneo para sumar los primeros tres puntos en un partido luchado de principio a fin. A este juego llegó con cuatro empates y dos derrotas.

El segundo tiempo de Leones fue combativo y con orden. Pudo sostener la ventaja del gol y aprovechó que Delfín se quedó con un jugador menos por la expulsión de Gerónimo Heredia, a los 67 minutos del partido.

Con el resultado, Leones sumó siete puntos en la tabla de posiciones del campeonato y hubo festejos de los hinchas del equipo recién ascendido a la Serie A. El equipo manabita, por su parte se quedó con ocho puntos en la tabla de posiciones.