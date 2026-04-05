Liga de Quito no contará con Ricardo Adé para el debut en Copa Libertadores

El defensor haitiano Ricardo Adé no viajará con Liga de Quito al partido ante Always Ready, por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. El juego será este martes 7 de abril en El Alto. Así informó el club albo mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Adé participó con la selección de Haití en la ultima fecha FIFA y llegó con molestias a LDU. El propio Tiago Nunes, DT de los albos, confirmo que esa participación generó un desgaste en el jugador. Adé tuvo minutos en el partido ante Barcelona, por la fecha 7 del campeonato ecuatoriano.

Adé fue reemplazado en la derrota ante Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado (2-0). Después de la evaluación del cuerpo médico se confirmó que tiene una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna derecha. No se estipula el tiempo de recuperación que tomará su regreso a las canchas con Liga de Quito.

El defensa espera recuperarse de la lesión también para llegar en buen nivel a la cita Mundialista. El zaguero es uno de los jugadores clave en su Selección. Tiene la ilusión de mostrarse.