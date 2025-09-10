Libertad recibe a Liga de Quito, en un duelo apasionante en la cancha de Teleamazonas

Libertad vs. Liga de Quito, en la cancha de Teleamazonas. El Campeonato vuelve luego del final de las Eliminatorias sudamericanas. El viernes 12 de septiembre del 2025, hay un partido intenso entre los lojanos y el Rey de Copas.

El compromiso, válido por la fecha 28 de la Liga Pro, se jugará desde las 18:45. Usted podrá disfrutar el juego en el estadio Reina del Cisne, a través de esta señal. Tras la paralización, Liga de Quito intenta mejorar su rendimiento y acortar la distancia con Independiente del Valle, el líder absoluto del certamen.

Los albos compiten en el torneo local y, además, en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El jueves 18 de septiembre, la 'U' se medirá con Sao Paulo, en el partido de ida en Quito. La vuelta se jugará, una semana después.

El equipo albo se congratuló con el regreso de valores claves como el defensa haitiano Ricardo Adé y el volante boliviano Gabriel Villamil, quienes volvieron a la concentración, luego de su participación en la fecha FIFA con sus selecciones.

Los universitarios ocupan el tercer lugar con 45 puntos, 14 menos que el líder IDV. En tanto, Libertad, del entrenador ecuatoriano, Juan Carlos León, está en el sexto lugar en la tabla con 42 unidades.