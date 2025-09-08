Libertad vs. Liga de Quito y U. Católica vs. Delfín se juegan en la cancha de Teleamazonas

Jeison Medina, delantero de Liga Deportiva Universitaria, celebra un gol. Los universitarios visitarán a Libertad, en la jornada 28 del Campeonato ecuatoriano.

El fútbol se vive con intensidad en la cancha de Teleamazonas. La Liga Pro regresa con la realización de la fecha 28 y usted podrá disfrutar de dos partidos intensos a través de esta señal. Libertad vs. Liga de Quito y Universidad Católica ante Delfín. Fútbol para todos, a nivel nacional.

El viernes 12 de septiembre del 2025, desde las 18:45, Liga de Quito, el 'Rey de Copas' visita a Libertad en el estadio Reina del Cisne. Los universitarios llegan al juego, tras haber igualado con Macará, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La 'U' ocupa el tercer lugar, con 45 puntos, 14 menos que el líder Independiente del Valle, que camina a paso firme hacia la conquista de su segunda corona nacional. Además, los albos se alistan para jugar los cuartos de final de la Libertadores, ante Sao Paulo, desde el jueves 18 de septiembre.

Por su parte, Universidad Católica, el equipo más goleador del torneo, con 51 tantos, recibirá a Delfín, el sábado 13 de septiembre del 2025, desde las 16:15. El juego se realiza en el estadio Olímpico Atahualpa.

Los 'camarattas' llegan al partido, tras haber sometido por 3-2 a Barcelona, en el estadio Banco Pichincha. El equipo tiene 42 puntos, mientras que el Delfín está en el puesto 12 con 29 unidades.