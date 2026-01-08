Liga de Quito anuncia la llegada del peruano Jesús Pretell con música del grupo Néctar

Jesús Pretell se despidió de Sporting Cristal y es anuciado en LDU de Quito

El futbolista peruano Jesús Pretell fue confirmado como nuevo refuerzo de Liga de Quito para la temporada 2026 del fútbol ecuatoriano. El volante, de 26 años, llega procedente de Sporting Cristal. En este club se desempeñó como volante y acumuló experiencia tanto en torneos locales como internacionales.

Según los videos de los partidos de Pretell, es un jugador que se caracteriza por el despliegue físico, orden táctico y capacidad para aportar equilibrio en el mediocampo, cualidades que encajan en la idea deportiva del conjunto albo para el nuevo año competitivo.

Con esta incorporación, Liga de Quito continúa reforzando su plantel con miras a la temporada 2026. Pretell es el tercer refuerzo para la temporada 2026, tras confirmar las contrataciones de Alejandro Tobar y Luis Segovia.

El fichaje de Pretell se concretó por pedido del técnico Tiago Nunes, quien dirigió al jugador en Sporting Cristal en 2022. También ha vestido la camiseta de la Selección peruana de fútbol.

¿Qué pasa con Janner Corozo?

Aún no hay información oficial sobre la posible contratación del volante Janner Corozo a LDU como otro nuevo refuerzo. El volante emprendió su viaje a Quito, pero aún no se ha oficializado el acuerdo del club albo. Por lo pronto, lo oficial es que no continuará en Barcelona.

La directiva de LDU ha pedido prudencia y ha insistido que una vez que se logra acuerdos, la información oficial de LDU se conoce a través de las redes sociales.