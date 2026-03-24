Liga de Quito recibirá a Barcelona el Viernes Santo, por la Fecha 7 del Campeonato LigaPro

La participación de los clubes en la Copa Libertadores 2026 obligó a un ajuste en la programación de los partidos de la Fecha 7 del Campeonato Nacional LigaPro. El juego entre Liga de Quito y Barcelona será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El cotejo se programó para el viernes 3 de abril del 2026 en Ponceano. Será el primer duelo entre los albos y los toreros en la temporada 2026. LDU llegará al partido con el descanso después de la paralización del campeonato que permitirá la recuperación del plantel.

El juego entre blancos y amarillos se adelanta por su participación en la Copa Libertadores de América, el martes 7 de abril de 2026. Por el grupo G, Liga será local ante el boliviano Always Ready. En cambio, Barcelona jugará ante el Cruzeiro de Belo Horizonte, por la llave D del certamen regional.

La fecha se completará con partidos entre sábado y domingo.