Liga de Quito derrota a IDV e impide que celebre el título en el Rodrigo Paz Delgado
Independiente del Valle no pudo dar la vuelta olímpica. Claudio Spinellio se adelantó, pero luego convirtieron Alvarado y Alzugaray.
Richard Schunke (izquierda) y Jeison Medina pelean por un balón en el partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
28 nov 2025 - 20:58
Independiente del Valle no pudo dar la vuelta olímpica en el Rodrigo Paz Delgado. En la jornada del viernes 28 de noviembre, el cuadro rayado perdió 2-1 con los albos en un partido sin treguas, jugado en una intensa lluvia.
Claudio Spinelli adelantó a IDV, a los 63', pero 10 minutos después, Alexander Alvarado puso el 1-1 del juego. Los albos marcaron un segundo tanto, a los siete minutos, con un gol de Lisandro Alzugaray, al final del partido.
28/11/2025
20:57
90+7: GOL de Liga de Quito: Lisandro Alzugaray
El ofensivo Lisandro Alzugaray pone el 2-1 en el partido en los minutos adicionales. Los albos no permiten festejos en casa.
28/11/2025
20:50
Se adicionan siete minutos de partido
El partido tendrá siete minutos adicionales. IDV empieza a cuidar a jugadores para próximos partidos.
28/11/2025
20:48
88' Hubo amarilla para Jhegson Méndez
Jhegson Méndez recibió amarilla y se armó una trifulca entre los jugadores de Independiente del Valle y Liga de Quito.
28/11/2025
20:41
82' Se anula el gol de Estrada, tras la revisión VAR
El gol de Michael Estrada se anula por una falta previa de Gian Allala sobre Claudio Spinelli de IDV.
28/11/2025
20:37
77' GOL de Michael Estrada: ya gana Liga
Estrada define el 2-1 y los albos pueden darle la vuelta a un partido que se estaba complicando para los albos.
28/11/2025
20:33
73' GOL de Liga de Quito: Alvarado
Alexander Alvarado empata el partido para los universitarios. Liga de Quito pone el 1-1 en el Rodrigo Paz.
28/11/2025
20:22
63' GOL de Independiente del Valle: Spinelli
Tremendo remate de Claudio Spinelli. IDV se pone adelante en el marcador e Independiente acaricia la corona.
28/11/2025
20:11
50' Expulsión para Andy Velasco de IDV
Se va Andy Velasco de Independiente del Valle, por doble cartulina amarilla. Los rayados se quedan con uno menos.
28/11/2025
20:05
46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano
Ya juegan rayados y universitarios en el segundo tiempo del partido en el Rodrigo Paz Delgado.
28/11/2025
19:51
45' Final del primer tiempo
Liga de Quito e Independiente del Valle empatan sin goles en el Rodrigo Paz Delgado. Intenso partido bajo la lluvia.
28/11/2025
19:31
29' Bryan Ramírez estrella el balón al palo
Buen cabezazo del volante de Liga de Quito. El partido no da treguas. Tremendo juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
28/11/2025
19:19
18' Nadie tocó el balón en el área de Liga
Nuevo intento peligroso de Independiente en el área de Liga de Quito. Por poco y llega el primer tanto de los rayados.
28/11/2025
19:12
11' Bombazo de Erique que sacó Villar
Yetzin Erique remató al arco de Independiente del Valle, pero Guido Villar contuvo bien el lanzamiento. Partido abierto.
28/11/2025
19:11
08' Primer acercamiento de IDV con Spinelli
Se juntaron Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli y generaron zozobra en el área del cuadro de Liga Deportiva Universitaria.
28/11/2025
19:05
03' Doble intento de los albos en el área rival
Primero Gabriel Villamil y después Jeison Medina generaron peligro en el área de Independiente del Valle.
28/11/2025
19:01
00' El partido se inicia en el Rodrigo Paz
Comienza el partido en Ponciano. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle.
Los albos presentan esta alineación:
IDV presente este equipo:
