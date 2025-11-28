Liga de Quito derrota a IDV e impide que celebre el título en el Rodrigo Paz Delgado

Richard Schunke (izquierda) y Jeison Medina pelean por un balón en el partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Independiente del Valle no pudo dar la vuelta olímpica en el Rodrigo Paz Delgado. En la jornada del viernes 28 de noviembre, el cuadro rayado perdió 2-1 con los albos en un partido sin treguas, jugado en una intensa lluvia.

Claudio Spinelli adelantó a IDV, a los 63', pero 10 minutos después, Alexander Alvarado puso el 1-1 del juego. Los albos marcaron un segundo tanto, a los siete minutos, con un gol de Lisandro Alzugaray, al final del partido.

90+7: GOL de Liga de Quito: Lisandro Alzugaray El ofensivo Lisandro Alzugaray pone el 2-1 en el partido en los minutos adicionales. Los albos no permiten festejos en casa.

Se adicionan siete minutos de partido El partido tendrá siete minutos adicionales. IDV empieza a cuidar a jugadores para próximos partidos.

88' Hubo amarilla para Jhegson Méndez Jhegson Méndez recibió amarilla y se armó una trifulca entre los jugadores de Independiente del Valle y Liga de Quito.

82' Se anula el gol de Estrada, tras la revisión VAR El gol de Michael Estrada se anula por una falta previa de Gian Allala sobre Claudio Spinelli de IDV.

77' GOL de Michael Estrada: ya gana Liga Estrada define el 2-1 y los albos pueden darle la vuelta a un partido que se estaba complicando para los albos.

73' GOL de Liga de Quito: Alvarado Alexander Alvarado empata el partido para los universitarios. Liga de Quito pone el 1-1 en el Rodrigo Paz.

63' GOL de Independiente del Valle: Spinelli Tremendo remate de Claudio Spinelli. IDV se pone adelante en el marcador e Independiente acaricia la corona.

50' Expulsión para Andy Velasco de IDV Se va Andy Velasco de Independiente del Valle, por doble cartulina amarilla. Los rayados se quedan con uno menos.

46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano Ya juegan rayados y universitarios en el segundo tiempo del partido en el Rodrigo Paz Delgado.

45' Final del primer tiempo Liga de Quito e Independiente del Valle empatan sin goles en el Rodrigo Paz Delgado. Intenso partido bajo la lluvia.

29' Bryan Ramírez estrella el balón al palo Buen cabezazo del volante de Liga de Quito. El partido no da treguas. Tremendo juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

18' Nadie tocó el balón en el área de Liga Nuevo intento peligroso de Independiente en el área de Liga de Quito. Por poco y llega el primer tanto de los rayados.

11' Bombazo de Erique que sacó Villar Yetzin Erique remató al arco de Independiente del Valle, pero Guido Villar contuvo bien el lanzamiento. Partido abierto.

08' Primer acercamiento de IDV con Spinelli Se juntaron Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli y generaron zozobra en el área del cuadro de Liga Deportiva Universitaria.

03' Doble intento de los albos en el área rival Primero Gabriel Villamil y después Jeison Medina generaron peligro en el área de Independiente del Valle.

00' El partido se inicia en el Rodrigo Paz Comienza el partido en Ponciano. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle.

Los albos presentan esta alineación:

IDV presente este equipo: