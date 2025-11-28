Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Liga de Quito derrota a IDV e impide que celebre el título en el Rodrigo Paz Delgado

Independiente del Valle no pudo dar la vuelta olímpica. Claudio Spinellio se adelantó, pero luego convirtieron Alvarado y Alzugaray.   

Richard Schunke (izquierda) y Jeison Medina pelean por un balón en el partido jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 nov 2025 - 20:58



Independiente del Valle no pudo dar la vuelta olímpica en el Rodrigo Paz Delgado. En la jornada del viernes 28 de noviembre, el cuadro rayado perdió 2-1 con los albos en un partido sin treguas, jugado en una intensa lluvia.  

Claudio Spinelli adelantó a IDV, a los 63', pero 10 minutos después, Alexander Alvarado puso el 1-1 del juego. Los albos marcaron un segundo tanto, a los siete minutos, con un gol de Lisandro Alzugaray, al final del partido. 

  • 28/11/2025

    20:57

    90+7: GOL de Liga de Quito: Lisandro Alzugaray

    El ofensivo Lisandro Alzugaray pone el 2-1 en el partido en los minutos adicionales. Los albos no permiten festejos en casa. 

  • 28/11/2025

    20:50

    Se adicionan siete minutos de partido

    El partido tendrá siete minutos adicionales. IDV empieza a cuidar a jugadores para próximos partidos. 

  • 28/11/2025

    20:48

    88' Hubo amarilla para Jhegson Méndez

    Jhegson Méndez recibió amarilla y se armó una trifulca entre los jugadores de Independiente del Valle y Liga de Quito. 

  • 28/11/2025

    20:41

    82' Se anula el gol de Estrada, tras la revisión VAR

    El gol de Michael Estrada se anula por una falta previa de Gian Allala sobre Claudio Spinelli de IDV. 

  • 28/11/2025

    20:37

    77' GOL de Michael Estrada: ya gana Liga 

    Estrada define el 2-1 y los albos pueden darle la vuelta a un partido que se estaba complicando para los albos. 

  • 28/11/2025

    20:33

    73' GOL de Liga de Quito: Alvarado

    Alexander Alvarado empata el partido para los universitarios. Liga de Quito pone el 1-1 en el Rodrigo Paz. 

  • 28/11/2025

    20:22

    63' GOL  de Independiente del Valle: Spinelli 

    Tremendo remate de Claudio Spinelli. IDV se pone adelante en el marcador e Independiente acaricia la corona. 

  • 28/11/2025

    20:11

    50' Expulsión para Andy Velasco de IDV 

    Se va Andy Velasco de Independiente del Valle, por doble cartulina amarilla. Los rayados se quedan con uno menos. 

  • 28/11/2025

    20:05

    46' Se inicia el segundo tiempo en Ponciano

    Ya juegan rayados y universitarios en el segundo tiempo del partido en el Rodrigo Paz Delgado. 

  • 28/11/2025

    19:51

    45' Final del primer tiempo

    Liga de Quito e Independiente del Valle empatan sin goles en el Rodrigo Paz Delgado. Intenso partido bajo la lluvia. 

  • 28/11/2025

    19:31

    29' Bryan Ramírez estrella el balón al palo

    Buen cabezazo del volante de Liga de Quito. El partido no da treguas. Tremendo juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 

  • 28/11/2025

    19:19

    18' Nadie tocó el balón en el área de Liga

    Nuevo intento peligroso de Independiente en el área de Liga de Quito. Por poco y llega el primer tanto de los rayados. 

  • 28/11/2025

    19:12

    11' Bombazo de Erique que sacó Villar

    Yetzin Erique remató al arco de Independiente del Valle, pero Guido Villar contuvo bien el lanzamiento. Partido abierto. 

  • 28/11/2025

    19:11

    08' Primer acercamiento de IDV con Spinelli

    Se juntaron Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli y generaron zozobra en el área del cuadro de Liga Deportiva Universitaria. 

  • 28/11/2025

    19:05

    03' Doble intento de los albos en el área rival

    Primero Gabriel Villamil y después Jeison Medina generaron peligro en el área de Independiente del Valle. 

  • 28/11/2025

    19:01

    00' El partido se inicia en el Rodrigo Paz

    Comienza el partido en Ponciano. Ya juegan Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. 

Los albos presentan esta alineación: 

IDV presente este equipo:

