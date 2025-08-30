Liga de Quito empata con Macará en la fecha 28 de la Liga Pro y vuelve a decepcionar

Liga de Quito empató 1 a 1 con Macará en la fecha 28 de la Liga Pro. Jeison Medina anotó para los albos, mientras que Federico Paz puso el tanto del empate para el cuadro ambateño, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Con este resultado Liga de Quito claudica en sus aspiraciones de pelear por la etapa. El equipo albo quedó a 14 puntos de distancia de Independiente del Valle, que en el partido jugado en la jornada del sábado 30 de agosto del 2025 goleó 4-0 a Técnico Universitario.

Los albos requieren mantenerse en las primeras ubicaciones para llegar al hexagonal final e intentar disputar el título ante el Independiente del Valle. Otra expectativa de los albos son los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con este resultado, Liga de Quito queda en tercer lugar de la tabla con 45 puntos: Macará por su parte está en el puesto 11, con 31 unidades.

En la jornada 28, Liga visitará a Libertad el viernes 12 de septiembre a las 19:00. Macará jugará contra El Nacional, pero el domingo 14 de septiembre a las 12:00.