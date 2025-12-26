Gastón Campi no seguirá en Barcelona y pide el pago de los cuatro meses de sueldos

Gastón Campi fue un refuerzo importante de Barcelona durante la temporada 2025. No seguirá en el cuadro amarillo.

Las malas noticias continúan llegando en Barcelona. En la jornada del viernes 26 de diciembre del 2025 se conoció que el defensa central argentino Gastón Campi no continuará en el cuadro amarillo para la próxima temporada.

Campi llegó esta temporada al equipo. Jugó 37 partidos, marcó dos goles y registró tres asistencias con los amarillos. Su rendimiento fue de menos a más hasta convertirse en uno de los bastiones de la defensa del equipo dirigido por Ismael Rescalvo.

Sin embargo, la crisis económica que acompaña al equipo fue una de las principales causas para que el exjugador de San Lorenzo haya decidido no continuar en el equipo.

Al argentino Campi, como al resto del plantel torero, la dirigencia les adeuda cuatro meses de sueldo. Por ello, el futbolista tomó la decisión de no seguir y además de pedir al club que se ponga al día en sus sueldos, antes de tomar acciones vía FIFA.

Al tema económico, se suma el factor seguridad. El trágico fallecimiento de Mario Pineida, ocurrido el 15 de diciembre, generó zozobra entre los futbolistas de Barcelona, que han decidido buscar opciones laborales lejos del club.