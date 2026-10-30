¿Cuándo se jugarán las semifinales de vuelta de la Copa Ecuador?

Las semifinales de vuelta de la Copa Ecuador se jugarán entre el 4 y 5 de noviembre de 2026.

Independiente del Valle, Delfín, Liga de Quito y Universidad Católica pelean por un lugar en la gran final de la Copa Ecuador. Entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre de 2026 se jugaron las semifinales de ida.

En la primera semifinal el equipo negriazul ganó 3-0 a los Cetáceos, lo que le permite poner un pie en la gran final. Sin embargo, todo se definirá en la semifinal de vuelta programada para el jueves 5 de noviembre.

En la segunda semifinal Liga de Quito y Universidad Católica empataron 2-2 en un partido marcado por muchas emociones y goles que llegaron en los minutos finales. Este resultado dejó la llave abierta para definirla el miércoles 4 de noviembre.

Si bien Independiente del Valle tiene ventaja sobre Delfín, aún nada está dicho y cualquiera de los cuatro semifinalistas podría instalarse en la gran final se la Copa Ecuador que se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca.

La fecha tentativa para la final es el 2 de diciembre, y se jugará a partido único.

Fecha y hora para las semifinales de vuelta

Liga de Quito vs. Universidad Católica

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Hora: 19:00

Independiente del Valle vs. Delfín