Equipo de la Policía de Ecuador se luce en el medallero de los Juegos Mundiales USIP 2026

La delegación deportiva de la Policía Nacional del Ecuador logró un hito histórico tras conquistar nueve medallas

La delegación deportiva de la Policía Nacional del Ecuador logró un hito histórico tras conquistar nueve medallas (dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce) en los IV Juegos Mundiales de Policía USIP 2026. El evento se cumplió entre el 26 al 30 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

Un grupo de 25 servidores policiales representó con orgullo al país en cuatro disciplinas principales: natación, atletismo, judo y tiro práctico. Cada integrante demostró un alto nivel de preparación física y disciplina en cada una de sus intervenciones.

El judo fue la disciplina más destacada del certamen al aportar seis preseas al medallero ecuatoriano. Las atletas Alisson Mishell Aguayo López (-63 kg) y Geovanna Patricia Calderón Rodríguez (-57 kg) alcanzaron la gloria al ganar sendas medallas de oro.

La delegación de Ecuador fue tercero a nivel de Latinoamérica Cortesía

En la misma disciplina, Edwin Roberto Tituaña Guacalez obtuvo la medalla de plata individual en la categoría de -73 kg. Asimismo, los deportistas José Luis Zambrano Ayala (-60 kg) y Danny Alejandro Gómez Demera (-81 kg) sumaron dos valiosas medallas de bronce.

El trabajo en equipo también rindió frutos en judo masculino, donde el conjunto integrado por Edwin Tituaña, José Zambrano y Danny Gómez logró quedarse con la medalla de plata en la modalidad colectiva.

En tiro práctico femenino, la capitana Verónica Monserrath Núñez Freire brilló por su precisión y concentración. Su destacada puntería le valió la medalla de plata en su categoría.

El medallero de la competencia Cortesía

Por su parte, el equipo de natación sumó dos medallas de bronce. Valeria Estefanía Quispe Constante se destacó en los 50 metros espalda individual, mientras que el equipo de relevo 4 × 50 metros estilo libre —conformado por María Belén Aguirre, Alejandra Almeida, Katerine Narváez y Valeria Quispe— logró la segunda presea.

El rol de las mujeres policías fue determinante para el triunfo de la delegación en la cita internacional. La Policía Nacional felicitó formalmente a los 25 deportistas por su compromiso, disciplina y por dejar en alto el nombre del Ecuador.