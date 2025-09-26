Liga de Quito presenta su nueva camiseta conmemorativa por los 107 años de fundación

Liga Deportiva Universitaria tiene una nueva camiseta conmemorativa. En la jornada del viernes 26 de septiembre, el cuadro albo presentó el nuevo modelo de la camiseta, que celebra los 107 años de su fundación.

El elenco azucena se convirtió en la jornada del 25 de septiembre en semifinalista de la Copa Libertadores de América. Lo hizo tras vencer, en un resultado global de 3-0, a Sao Paulo. Ahora, se enfrentará con Palmeiras, en una serie de ida y vuelta que se jugará en octubre.

LDU divulgó su nueva camiseta utilizando sus redes sociales. Ahí se pueden ver a los futbolistas José Quintero, Fernando Cornejo y Leonel Quiñónez, con las nuevas camisetas del equipo universitario.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Liga de Quito? La camiseta conmemorativa tiene un valor de USD 74.99. Se la puede adquirir en las tiendas de Marathon y de Puma, el auspiciante oficial de los universitarios.

El domingo 28 de septiembre del 2025, el 'Rey de Copas' jugará en la cancha de Teleamazonas. Liga de Quito visita a Técnico Universitario, en la fecha 30 del Campeonato Ecuatoriano. La transmisión inicia a las 15:45.