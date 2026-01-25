Gonzalo Valle, arquero de Liga, estará detenido 20 días por una infracción de tránsito

El arquero de Liga de Quito, Gonzalo Valle, está detenido en Quito desde la noche del viernes 23 de enero del 2026 debido a una infracción de tránsito, por conducir en estado de embriaguez, según consta en el proceso.

El golero dio positiva a una prueba de alcoholemia con 1,44 g/L de alcohol en sangre y fue trasladado a la Unidad Judicial de Tránsito de la Pradera, en el norte de Quito.

Durante la audiencia, el abogado del arquero explicó que su defendido “requiere tratamiento intrahospitalario debido a su lesión (de rodilla)” y necesita dos sesiones diarias de terapia, por lo que solicitó que se le imponga trabajo comunitario en lugar de una pena privativa de libertad, detalla el portal Primicias.

Tras la audiencia el juez no aceptó el pedido y le impuso una pena de 30 días de prisión, como determina el Código Orgánico Integral Penal en estos casos. Además, debe pagar una multa equivalente a tres salarios unificados, es decir 1 446 dólares y la suspensión de su licencia de conducir por 60 días.

Debido al pago inmediato de la multa, la prisión se redujo a 20 días, informó el portal digital El Crack. La prisión la cumplirá en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito de la AMT, en Calderón.

Disculpas públicas a sus seguidores

Valle se pronunció en su cuenta de Instagram, pidió disculpas públicas a sus seguidores y asumió la responsabilidad de sus actos.

"Lamento profundamente haber generado una situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera y en esta institución", se lee en un comunicado.

Por su parte, Liga de Quito publicó un comunicado oficial. "Como institución, respetaremos todas las consecuencias que correspondan y manifestamos que el jugador ha asumido su responsabilidad. Actuaremos conforme a la normativa interna y a los valores que la rigen".