Liga de Quito vence 0-2 a Leones FC en Ibarra por la quinta fecha de la LigaPro

Ibarra, martes 17 de marzo del 2026 Cotejo entre Leones FC vs Liga de Quito

Liga de Quito visitó a Leones FC en Ibarra en el arranque de la fecha 5 de la LigaPro. Los albos se impusieron 0-2 sobre los locales.

Rodney Redes puso el primer tanto al minuto 47 de juego, y Janner Corozo liquidó el partido en los adicionales, minuto 93.