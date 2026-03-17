Liga de Quito vence 0-2 a Leones FC en Ibarra por la quinta fecha de la LigaPro
Los Leones no rugieron en su localía y no encuentra la senda del triunfo en el torneo local.
Ibarra, martes 17 de marzo del 2026 Cotejo entre Leones FC vs Liga de Quito
Juan Carlos Cevallos/API
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Actualizada:
17 mar 2026 - 21:00
Liga de Quito visitó a Leones FC en Ibarra en el arranque de la fecha 5 de la LigaPro. Los albos se impusieron 0-2 sobre los locales.
Rodney Redes puso el primer tanto al minuto 47 de juego, y Janner Corozo liquidó el partido en los adicionales, minuto 93.
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