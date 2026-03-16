Teleamazonas emitirá en señal abierta dos partidos de la quinta jornada de la LigaPro

Entre el martes 17 y jueves 19 de marzo se disputará la quinta etapa de la LigaPro.

La quinta fecha de la LigaPro se jugará entre semana, del 17 al 19 de marzo de 2026, con ocho partidos programados en distintos estadios del país.

Dentro de esta jornada del torneo, dos encuentros deportivos serán transmitidos en señal abierta por Teleamazonas.

Desde la cancha de Teleamazonas se podrá disfrutar el duelo entre Leones FC y Liga de Quito, que se disputará el martes 17 de marzo. El cotejo arranca a las 19:00, en el estadio Olímpico de Ibarra.

El segundo partido será el enfrentamiento entre Aucas y Técnico Universitario, programado para el jueves 19 de marzo a las 14:00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

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La quinta jornada arrancará el martes 17 de marzo con el partido entre Universidad Católica y Deportivo Cuenca, a las 16:30 en el estadio Olímpico Atahualpa. Ese mismo día se cerrará con el choque entre Leones FC y Liga de Quito.

El miércoles 18 de marzo se jugarán tres compromisos: Macará frente a Delfín SC a las 14:00 en el estadio Bellavista; luego Manta FC contra Guayaquil City a las 16:30 en el estadio Jocay.

Y en la noche Libertad FC recibirá a Barcelona SC a las 19:00 en el estadio Reina del Cisne.

La fecha se completará el jueves 19 de marzo con tres encuentros. Además del partido entre Aucas y Técnico Universitario, se medirán Orense SC frente a Mushuc Runa a las 16:30 en el estadio 9 de Mayo.

Finalmente, la jornada cerrará con el atractivo duelo entre Emelec y Independiente del Valle, a las 19:00 en el estadio George Capwell.