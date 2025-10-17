Liga de Quito vs Barcelona: las alineaciones para el partido de la fecha dos del Campeonato

Bryan Carabalí, defensa de Barcelona, será titular ante Liga Deportiva Universitaria, en la jornada del viernes 17 de octubre del 2025.

Liga Deportiva Universitaria se enfrenta con Barcelona, en uno de los grandes duelos de la fecha dos del hexagonal final del Campeonato ecuatoriano. El partido se jugará el viernes 17 de octubre, desde las 20:15 en el estadio Rodrigo Paz.

Barcelona ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones con 54 puntos, dos más que Liga Deportiva Universitaria. Si los universitarios se imponen en el partido del viernes 17, subirán al segundo lugar. En tanto, si BSC gana el juego incrementará su distancia pensando en una clasificación a Copa Libertadores.

La 'U' llega al partido tras empatar 2-2 con Universidad Católica, en la primera jornada del hexagonal. En tanto, Barcelona cayó 3-0 ante Independiente del Valle, en el juego disputado en el estadio Banco Pichincha.

Liga Deportiva Universitaria compite en el torneo local, pero también tiene en la mira las semifinales de la Copa Libertadores. El jueves 23 de octubre recibirá a Palmeiras, en el juego de ida de la serie copera.

Los jugadores de Liga de Quito celebran en el estadio Morumbí la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. La 'U' eliminó a Sao Paulo, con un resultado global de 3-0. AFP

Las alineaciones de Liga de Quito vs Barcelona

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez; Lucas Pastrán y Jeison Medina.

Barcelona: Ignacio de Arruabarrena (David Contreras); Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla; Leonai Souza, Jean Montaño, Johnny Quiñónez, Joaquín Valiente; Janner Corozo y Miguel Parrales.